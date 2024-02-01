***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.02.2024 14:42
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi sebebiyle bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor revize edilmiş olup revize edilen bedelli sermaye artırımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
Raporun aslı imzalıdır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246043
BIST
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15:118.666
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 169,16
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1130,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0280
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1132,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0982
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:111.985,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.985,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:09
|METUR
|8,57
|40.657.811
|% 40,26
|
|DOFER
|43,56
|288.115.176
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|NUHCM
|349,75
|187.928.989
|% 9,98
|
|MOBTL
|5,40
|155.450.993
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.413.632
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.468.645
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,50
|6.601.482.552
|% 1,37
|
|YKBNK
|22,30
|3.464.001.117
|% 2,11
|
|TUPRS
|155,10
|3.414.500.343
|% 3,40
|
|KCHOL
|170,20
|3.222.109.871
|% 5,91
|
|AKBNK
|40,26
|2.617.982.893
|% 1,82
|
|EKGYO
|10,26
|2.522.499.175
|% 2,09
|
|YKBNK
|22,30
|3.464.001.117
|% 2,11
|
|AKFGY
|2,10
|249.731.695
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|511.598.197
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.391.051.818
|% 1,25
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3672
|30,3717
|% 0,09
|
|Euro
|32,8962
|32,9217
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,3247
|38,5169
|% -0,02
|
|Frank
|35,0598
|35,2710
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0741
|8,1146
|% 0,06
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|911,99
|914,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,34
|968,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,66
|2.031,00
|% 0,66
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