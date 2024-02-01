***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi sebebiyle bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor revize edilmiş olup revize edilen bedelli sermaye artırımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.Raporun aslı imzalıdır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246043BIST