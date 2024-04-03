***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.04.2024 21:17
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Raporun aslı imzalıdır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266751
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
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|Önceki Kapanış
|: 9.041
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8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,1125
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
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32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0809
|Açılış
|: 34,4500
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|Önceki Kapanış
|: 34,8000
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En Düşük
34,4021
18:052.356,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,18
|Açılış
|: 2.356,43
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|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
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2.360,90
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9294
|31,9345
|% -0,35
|
|Euro
|34,5971
|34,6305
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,2982
|40,5002
|% -0,64
|
|Frank
|35,2705
|35,4473
|% -0,68
|
|Riyal
|8,4952
|8,5378
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|938,96
|940,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,31
|1.023,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,41
|89,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.296,44
|2.296,80
|% 0,66
|