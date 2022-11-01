***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2022 16:11
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ARZU SEMA ÇAKMAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 15.12.2021 İcrada Görevli Değil Hukuk Müşaviri - Mondi AG Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
DAVID BAUER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.04.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET SAİT GÖZÜM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkan
HAKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Arena Bilgisayar / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Albright Stonebridge Group / Türkiye Baş Danışmanı Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanI, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
JOSEPH HUBERTUS ANNA RAYMUNDUS SCHOONBROOD Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 01.11.2022 İcrada Görevli Değil COO Mondi Corrugated Solutions, Mondi Group Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075908
BIST
17:564.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 66,89
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
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4.100
En Düşük
3.987
17:5618,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5618,4057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
17:56985,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,49
|Açılış
|: 985,85
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:56
|GESAN
|180,40
|329.205.695
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.795.919
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.422.529
|% 9,99
|
|ALKA
|41,66
|205.045.788
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,70
|119.084.702
|% -9,93
|
|LIDER
|48,36
|154.796.396
|% -8,75
|
|VERTU
|32,82
|167.191.165
|% -8,32
|
|KRTEK
|25,10
|102.397.528
|% -8,26
|
|TRCAS
|21,90
|333.730.038
|% -8,06
|
|THYAO
|102,30
|6.057.153.656
|% 0,99
|
|SASA
|131,40
|4.243.464.376
|% 9,32
|
|ASELS
|33,28
|3.622.172.709
|% 3,29
|
|SISE
|33,00
|3.390.246.899
|% -0,66
|
|AKBNK
|14,53
|3.050.795.189
|% -0,62
|
|EKGYO
|4,49
|2.685.041.844
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,29
|2.623.749.158
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,10
|2.430.993.011
|% -2,36
|
|AKBNK
|14,53
|3.050.795.189
|% -0,62
|
|TSKB
|2,97
|609.715.949
|% -1,33
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6209
|% 0,08
|
|Euro
|18,3501
|18,4057
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,2879
|21,3946
|% 0,13
|
|Frank
|18,5425
|18,6542
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,09
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,84
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,99
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.626
|6.687
|36,00
|
|Yarım
|3.228
|3.267
|18,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.632
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,34
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|1,85
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de