***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.10.2023 15:54
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN SAYAR Ege Bölge Genel Müdürü Yönetici Tire Kutu & Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Yok
AYŞE İLİK Finans Direktörü Yönetici Finans Direktörü Yok
GÜLÇİN TURGUT SAYGI Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yok
HASAN TANKUT ÖZCAN Satış ve Pazarlama Direktörü Yönetici Yok
METİN MORHAYİM Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici Yok
SELDA AKSOY Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Yok
CEMIL CAHİT ÇAĞLAR Adana İşletme Genel Müdürü Yönetici Yok
ÖZAY ÖZDEMIR Çorum ve Karaman İşletme Genel Müdürü Yönetici Yok
ENDER SEL Yatırım Direktörü Yönetici Yok
YILMAZ SELÇUK Operasyon Direktörü Yönetici Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211423
BIST