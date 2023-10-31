***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN SAYAR Ege Bölge Genel Müdürü Yönetici Tire Kutu & Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü YokAYŞE İLİK Finans Direktörü Yönetici Finans Direktörü YokGÜLÇİN TURGUT SAYGI Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Ülke İnsan Kaynakları Direktörü YokMETİN MORHAYİM Satış ve Pazarlama Direktörü Yönetici YokİBRAHİM KARAKOÇ Tedarik Zinciri Direktörü Yönetici YokSELDA AKSOY Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici YokCEMIL CAHİT ÇAĞLAR Adana İşletme Genel Müdürü Yönetici YokÖZAY ÖZDEMIR Çorum ve Karaman İşletme Genel Müdürü Yönetici YokENDER SEL Yatırım Direktörü Yönetici YokYILMAZ SELÇUK Operasyon Direktörü Yönetici Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212141BIST