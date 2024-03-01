***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 349.680.268,66 TL olan ödenmiş sermayesinin, 1.600.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla %200 oranında artırılarak 1.049.040.805,98 TL'ye artırılmasına ilişkin 15.02.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 29.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 938.763,318 TL olup, bu paylar 06.03.2024 - 07.03.2024 tarihlerinde 2 iş günü Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Halka arz edilecek 938.763,318 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu açıklamanın ekinde kamuya duyurulan Tasurruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.mondigroup.com.tr ve halka arzda satışa aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.terayatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253562BIST