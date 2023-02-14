***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.02.2023 17:48
***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Sayın Hakan Akbaş, bu görevlerinden ayrılmış olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sayın Hakan Akbaş'ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lale Ergin'in seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113164
BIST
10:424.505
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En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
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|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8345
|18,8475
|% 0,05
|
|Euro
|20,2312
|20,2351
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8915
|23,0063
|% 0,41
|
|Frank
|20,3848
|20,5076
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0074
|5,0326
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.855
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.617
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.721
|3.765
|7,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|-1,06
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