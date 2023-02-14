***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MNDTR*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Sayın Hakan Akbaş, bu görevlerinden ayrılmış olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sayın Hakan Akbaş'ın yerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lale Ergin'in seçilmesine karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113164BIST