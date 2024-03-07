***MNDTR* *TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
07.03.2024 15:40
***MNDTR******TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 349.680.268,66 TL olan ödenmiş sermayesinin, 1.600.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla %200 oranında artırılarak 1.049.040.805,98 TL'ye artırılmasında, Şirket tarafından yapılan 01.03.2024 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusuna istinaden pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından kalan 938.763,318 TL nominal değerli payların 06.03.2024 – 07.03.2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 06.03.2024 tarihi itibarıyla, tamamlanmıştır.
Birincil Piyasa'da 06.03.2024 tarihinde gerçekleşen satış işleminde halka arz edilen payların %5 'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
AHMET BAYRAK 50.000 % 5,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
AYDIN YAVUZ 50.000 % 5,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
DİLEK ÖKTEN 125.000 % 13,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
MUSTAFA DURMUŞ YAŞAR 178.243 % 18,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 490.289 % 52,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256365
BIST