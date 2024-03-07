***MNDTR* *TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***MNDTR******TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [MNDTR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarMondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 349.680.268,66 TL olan ödenmiş sermayesinin, 1.600.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden olmak üzere 699.360.537,32 TL artışla %200 oranında artırılarak 1.049.040.805,98 TL'ye artırılmasında, Şirket tarafından yapılan 01.03.2024 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusuna istinaden pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından kalan 938.763,318 TL nominal değerli payların 06.03.2024 – 07.03.2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 06.03.2024 tarihi itibarıyla, tamamlanmıştır.Birincil Piyasa'da 06.03.2024 tarihinde gerçekleşen satış işleminde halka arz edilen payların %5 'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıAHMET BAYRAK 50.000 % 5,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaAYDIN YAVUZ 50.000 % 5,33 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaDİLEK ÖKTEN 125.000 % 13,32 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaMUSTAFA DURMUŞ YAŞAR 178.243 % 18,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaTOLUN KUDALOĞLU 490.289 % 52,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256365BIST