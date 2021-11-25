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***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

25.11.2021 09:23
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
MOBTL.E işlem koduyla 25/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1,60 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979542


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 11,83 4.968.136.482 % 0,00  
PKENT 3.600,00 3.165.071 % 0,00  
TRILC 10,80 333.327.451 % 0,00  
VERTU 26,02 127.095.125 % 0,00  
YKBNK 3,47 2.640.750.633 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,9803 12,0551 % 1,41  
Euro 13,4494 13,5379 % 1,56  
Sterlin 16,1360 16,2170 % 2,13  
Frank 12,9348 13,0127 % 2,02  
Riyal 3,2221 3,2383 % 1,99  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 4,27  
Altın Gr. 699 699 15,49  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,62 23,64 0,10  
Gümüş Gr. 9,21 9,23 0,22  
B. Petrol 82,40 82,40 0,15  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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