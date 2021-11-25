***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.11.2021 09:23
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
MOBTL.E işlem koduyla 25/11/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1,60 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979542
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
0
En Düşük
0
18:0512,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1675
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,5379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2082
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05699,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 16,36
|Açılış
|: 699,88
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
701,10
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9803
|12,0551
|% 1,41
|
|Euro
|13,4494
|13,5379
|% 1,56
|
|Sterlin
|16,1360
|16,2170
|% 2,13
|
|Frank
|12,9348
|13,0127
|% 2,02
|
|Riyal
|3,2221
|3,2383
|% 1,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,27
|
|Altın Gr.
|699
|699
|15,49
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,23
|0,22
|
|B. Petrol
|82,40
|82,40
|0,15
|