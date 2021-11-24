***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MOBTL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMobiltel İletişim payları, 25/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.025.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMOBILTEL ILETISIM XUTUM 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XTUMY 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XYLDZ 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XHARZ 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XUTEK 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XTKJS 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XBLSM 25/11/2021MOBILTEL ILETISIM XSIST 25/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979462BIST