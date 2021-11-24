***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
24.11.2021 17:14
***MOBTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Mobiltel İletişim payları, 25/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.025.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MOBILTEL ILETISIM XUTUM 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XTUMY 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XYLDZ 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XHARZ 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XUTEK 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XTKJS 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XBLSM 25/11/2021
MOBILTEL ILETISIM XSIST 25/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979462
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2504
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -0,5569
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7022
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
|| -0,7351
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05703,37
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -35,18
|Açılış
|: 703,37
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1008
|12,2504
|% -4,35
|
|Euro
|13,5523
|13,7022
|% -5,09
|
|Sterlin
|16,3147
|16,3965
|% -4,65
|
|Frank
|13,0571
|13,1357
|% -4,61
|
|Riyal
|3,2605
|3,2769
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-6,21
|
|Altın Gr.
|704
|704
|-34,11
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,27
|9,28
|-0,49
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|0,07
|