***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
22.11.2021 16:10
***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 18 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 208.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Halka arzdan pay alan yatırımcıların almış oldukları pay adetleri konsolide edilerek hesaplama yeniden yapılmıştır. Saygılarımızla. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Serhat Serdar Üstün 11.495.008 % 5,53 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978969
BIST
16:161.746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
16:1611,2510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:1612,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0154
|Açılış
|: 12,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:16665,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,03
|Açılış
|: 664,90
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:16
|DITAS
|27,72
|39.280.948
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|38.870.792
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|244.141.739
|% 9,99
|
|SANFM
|31,96
|14.000.824
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.456.104
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.240.342
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,64
|412.201.687
|% -9,46
|
|SEYKM
|16,28
|19.352.985
|% -8,74
|
|TGSAS
|17,49
|36.113.330
|% -6,72
|
|THYAO
|17,42
|2.010.464.195
|% 1,93
|
|GARAN
|11,95
|1.268.995.033
|% -0,83
|
|SISE
|11,16
|1.166.608.657
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,31
|970.299.029
|% 1,59
|
|TSPOR
|9,18
|653.450.027
|% 6,99
|
|ODAS
|1,63
|454.987.747
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,54
|558.402.471
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,31
|970.299.029
|% 1,59
|
|THYAO
|17,42
|2.010.464.195
|% 1,93
|
|GARAN
|11,95
|1.268.995.033
|% -0,83
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2423
|11,2510
|% -0,01
|
|Euro
|12,6790
|12,6923
|% -0,12
|
|Sterlin
|15,0618
|15,1373
|% -0,12
|
|Frank
|12,0767
|12,1494
|% 0,06
|
|Riyal
|2,9877
|3,0027
|% -0,10
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-9,58
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|4.390
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.373
|4.483
|10,36
|
|Yarım
|2.114
|2.168
|5,00
|
|Çeyrek
|1.060
|1.084
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,94
|8,96
|0,06
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-0,36
|