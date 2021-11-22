***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [MOBTL]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarMobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 18 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 208.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Halka arzdan pay alan yatırımcıların almış oldukları pay adetleri konsolide edilerek hesaplama yeniden yapılmıştır. Saygılarımızla. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıSerhat Serdar Üstün 11.495.008 % 5,53 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978969BIST