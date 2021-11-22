Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

22.11.2021 16:10
***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [MOBTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 18 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 208.000.000 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Halka arzdan pay alan yatırımcıların almış oldukları pay adetleri konsolide edilerek hesaplama yeniden yapılmıştır. Saygılarımızla. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Serhat Serdar Üstün 11.495.008 % 5,53 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978969


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:161.746
Değişim :  0,52% |  9,10
Açılış :  1.751  
Önceki Kapanış :  1.737  
En Yüksek
1.759 En Düşük
1.743
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 27,72 39.280.948 % 10,00  
EDATA 11,00 38.870.792 % 10,00  
KENT 172,70 1.397.330 % 10,00  
FENER 33,02 244.141.739 % 9,99  
SANFM 31,96 14.000.824 % 9,98  
daha fazla
16:16 Alış Satış %  
Dolar 11,2423 11,2510 % -0,01  
Euro 12,6790 12,6923 % -0,12  
Sterlin 15,0618 15,1373 % -0,12  
Frank 12,0767 12,1494 % 0,06  
Riyal 2,9877 3,0027 % -0,10  
daha fazla
16:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.838 -9,58  
Altın Gr. 665 665 -3,35  
Cumhuriyet 4.390 4.457 5,00  
Tam 4.373 4.483 10,36  
Yarım 2.114 2.168 5,00  
Çeyrek 1.060 1.084 2,51  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,12  
Gümüş Gr. 8,94 8,96 0,06  
B. Petrol 78,53 78,53 -0,36  
Seans Raporu 16:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru