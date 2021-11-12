***MOBTL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.11.2021 17:44
***MOBTL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 3. bölümü ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977451
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|Alış
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|1.863
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|3.924
|3.983
|-9,00
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|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
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|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
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|947
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