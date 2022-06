***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYDIN MISTAÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 22.10.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Mıstaçoğlu Holding A.Ş./Bishkek Park LLC/MBX İletişim Hizmetleri A.Ş./Mıstaçoğlu Teknoloji A.Ş./Mıstaçoğlu Bilişim Hizmetleri A.Ş./ AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Silkroad Ltd. Şti. /BRN Ltd. Şti. /MG Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi Evet 70.24 A + B Bağımsız Üye DeğilORKUN YÜCEL KUBANÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 23.09.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Netop IoT Network Operatör Euro B.V.?de Pay Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye DeğilEYÜP VURAL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PHD Strateji Danışmanlık A.Ş. ve İstanbul PPPCOE Alt Yapı Yatırımları A.Ş.?de Pay Sahibi Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanDURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Çağdaş Faktoring A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 23.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş./ Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeGÜL HİKMET MISTAÇOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.06.2022 İcrada Görevli Değil yok Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037070BIST