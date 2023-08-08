***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.08.2023 14:36
***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Dr. Selma Kurtay Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 08.08.2023 0212 454 10 00 yatirimciiliskileri@mobiltel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 200036 700105
Azer Bedirhanlı Finans Direktörü 08.08.2023 0212 454 10 00 yatirimciiliskileri@mobiltel.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182074
BIST
'
15:107.430
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -40,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.399
En Yüksek
7.504
15:1027,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
15:1029,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0768
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5599
15:101.673,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.673,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.672,95
BIST En Aktif Hisseler15:08
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.529.021.722
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.584.099
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.392.199
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|99.119.976
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.472.191
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|299.147.618
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,70
|8.082.984.987
|% -1,95
|
|KOZAL
|28,22
|4.770.637.698
|% 3,22
|
|ASTOR
|115,00
|4.523.762.467
|% 7,18
|
|ISCTR
|16,37
|3.066.763.679
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.937.354.766
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.951.912.939
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.014.242.688
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.937.354.766
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|600.219.497
|% 2,57
|
|ISCTR
|16,37
|3.066.763.679
|% 1,24
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0119
|27,0174
|% 0,20
|
|Euro
|29,5745
|29,6006
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2147
|34,3863
|% -0,52
|
|Frank
|30,6771
|30,8619
|% -0,37
|
|Riyal
|7,1798
|7,2158
|% 0,12
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.164
|11.247
|101,00
|
|Yarım
|5.586
|5.650
|51,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.825
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-1,76
|