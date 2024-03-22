***MOGAN* *MAVI* *BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.03.2024 09:11
***MOGAN******MAVI******BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURCE, MAVI, MOGAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261329
BIST
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11:489.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 45,61
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4832,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4834,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1351
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:482.232,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,27
|Açılış
|: 2.232,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.996.152
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.036.638
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|198.029.512
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|MARBL
|18,97
|86.135.812
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.171.922
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|LOGO
|82,00
|139.033.096
|% -7,19
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|CUSAN
|24,50
|37.761.585
|% -6,77
|
|THYAO
|289,75
|4.590.119.823
|% 1,49
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|VESTL
|87,90
|2.022.489.374
|% 2,45
|
|AKBNK
|45,64
|1.645.664.108
|% 1,33
|
|ISCTR
|11,19
|2.347.313.046
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.457.027.067
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|416.033.261
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,00
|1.033.902.818
|% 3,79
|
|PETKM
|23,46
|1.040.672.170
|% 2,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7544
|40,9587
|% -1,38
|
|Frank
|35,9124
|36,0924
|% -1,27
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,83
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,59
|% 0,66
|
|Platin
|905,53
|906,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,02
|1.004,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,56
|85,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,78
|2.166,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
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12:01EGEEN
Yüzde 7.25 oranında artışla 15, 980.00 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 723 adet işlem
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, TUPRS
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SASA, PETKM
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE