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***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu

24.02.2024 00:07
***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu


***MOGAN******TSKB******ISMEN******IYM******TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler [TSK, TSKB, ISMEN, IYM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tesis Değerleme
Rapor Tarihi
31.12.2022
Açıklamalar

MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. Kanije Rüzgar Enerji Santrali 31.12.2022 tarihli değerleme Raporu 2. bölümüdür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251771


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OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
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Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
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Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66  
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