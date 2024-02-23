***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MOGAN******TSKB******ISMEN******IYM******TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TSK, TSKB, ISMEN, IYM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin SPK Tarafından 22.02.2024 tarihinde onaylanan İzahname ekte bölüm 5 yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251695BIST