***MOGAN* *TSKB* *ISMEN* *IYM* *TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***MOGAN******TSKB******ISMEN******IYM******TSK*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [TSK, TSKB, ISMEN, IYM]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 22.02.2024 tarihinde onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251699BIST