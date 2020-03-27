***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:09
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832550
BIST
10:3591.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 59,67
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:356,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4414
En Düşük
6,3903
10:357,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:35335,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 335,62
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|288,20
|4.727.020
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|9.049.669
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|16.228.274
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.718.388
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.282.981
|% -9,86
|
|QNBFL
|118,80
|347.981
|% -7,84
|
|CRDFA
|1,90
|2
|% -7,32
|
|GLRYH
|2,51
|2.948.036
|% -5,64
|
|QNBFB
|36,60
|104.456
|% -5,43
|
|THYAO
|9,42
|206.676.345
|% 1,84
|
|GARAN
|8,11
|161.139.501
|% 2,14
|
|ASELS
|24,20
|121.886.733
|% -0,25
|
|IPEKE
|8,42
|76.126.442
|% 6,31
|
|ECILC
|5,23
|62.113.306
|% 7,84
|
|IHLGM
|0,88
|42.377.327
|% 4,76
|
|ODAS
|1,34
|41.820.252
|% 0,75
|
|THYAO
|9,42
|206.676.345
|% 1,84
|
|GARAN
|8,11
|161.139.501
|% 2,14
|
|GSRAY
|1,91
|34.785.970
|% 8,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8165
|7,8557
|% 0,45
|
|Frank
|6,6496
|6,6896
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7082
|1,7167
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-10,48
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|