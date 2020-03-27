***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:25
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832774
BIST
12:2589.746
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -1.781,48
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:256,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0685
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4665
En Düşük
6,3903
12:257,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0555
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1206
En Düşük
7,0479
12:25336,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,79
|Açılış
|: 336,29
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|4.294.222
|% 9,94
|
|AYCES
|9,64
|1.703.559
|% 9,92
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|RTALB
|5,76
|5.924.858
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.306.258
|% -9,77
|
|BRKSN
|2,70
|5.473.129
|% -8,78
|
|FMIZP
|40,14
|1.468.042
|% -7,98
|
|KAREL
|12,88
|20.506.217
|% -7,87
|
|THYAO
|9,11
|724.736.895
|% -1,51
|
|GARAN
|7,99
|368.213.856
|% 0,63
|
|ASELS
|23,50
|341.290.445
|% -3,13
|
|IPEKE
|7,68
|174.443.520
|% -3,03
|
|KOZAA
|9,33
|170.900.508
|% -4,89
|
|IHLGM
|0,85
|92.521.824
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,45
|41.649.125
|% -2,17
|
|ODAS
|1,29
|118.761.107
|% -3,01
|
|THYAO
|9,11
|724.736.895
|% -1,51
|
|YKBNK
|1,90
|138.016.950
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8538
|7,8932
|% 0,93
|
|Frank
|6,6753
|6,7155
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7150
|1,7236
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|-11,56
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,03
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,09
|