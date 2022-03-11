***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2022 11:05
***MPARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MPARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009444
BIST
11:072.050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,60
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.052
En Düşük
2.043
11:0714,9579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1034
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:0716,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1042
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:07954,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,56
|Açılış
|: 954,59
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:06
|GRSEL
|10,96
|10.344.070
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.598.239
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|50.237.898
|% 8,00
|
|MEPET
|2,26
|5.182.811
|% 7,62
|
|INVEO
|29,02
|31.089.122
|% 6,53
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|MPARK
|28,72
|16.443.675
|% -4,27
|
|AVOD
|1,83
|5.941.107
|% -3,68
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|THYAO
|26,18
|979.217.523
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,41
|936.054.667
|% 0,26
|
|SISE
|13,60
|718.028.091
|% 3,34
|
|ASELS
|24,62
|435.799.001
|% 0,82
|
|GARAN
|11,68
|405.450.760
|% -0,34
|
|ODAS
|1,55
|232.636.792
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,41
|936.054.667
|% 0,26
|
|SISE
|13,60
|718.028.091
|% 3,34
|
|EKGYO
|2,12
|108.243.255
|% 0,00
|
|FORMT
|1,08
|50.237.898
|% 8,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9409
|14,9579
|% 0,70
|
|Euro
|16,4139
|16,4485
|% 0,64
|
|Sterlin
|19,4651
|19,5627
|% 0,63
|
|Frank
|15,9893
|16,0856
|% 0,74
|
|Riyal
|3,9688
|3,9887
|% 0,71
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|-7,31
|
|Altın Gr.
|954
|955
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,39
|