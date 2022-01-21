***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2022 12:20
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Schroders PLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995579
BIST
15:091.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -20,03
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.989
15:0913,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0277
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
15:0915,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0639
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
15:09790,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|: 790,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler15:07
|SANEL
|9,58
|7.423.801
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.248.462
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|24.385.888
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,87
|42.902.627
|% 9,44
|
|CANTE
|17,56
|49.212.840
|% 7,93
|
|QNBFB
|39,10
|158.738
|% -5,10
|
|YKSLN
|6,64
|38.473.660
|% -4,60
|
|POLTK
|503,90
|7.030.099
|% -3,00
|
|SOKM
|14,29
|39.701.585
|% -2,92
|
|IDEAS
|32,58
|52.927.152
|% -2,75
|
|KONTR
|84,70
|77.274.073
|% 2,98
|
|GENIL
|15,92
|69.854.475
|% -0,56
|
|IDEAS
|32,58
|52.927.152
|% -2,75
|
|CANTE
|17,56
|49.212.840
|% 7,93
|
|PSGYO
|16,47
|48.757.895
|% 2,81
|
|AKYHO
|1,80
|26.764.527
|% 5,26
|
|IHLGM
|0,83
|9.856.755
|% 1,22
|
|LIDFA
|4,87
|42.902.627
|% 9,44
|
|PEKGY
|0,92
|7.010.535
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,88
|20.604.749
|% 1,41
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4020
|13,4130
|% 0,27
|
|Euro
|15,1940
|15,2079
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,1248
|18,2157
|% 0,10
|
|Frank
|14,6281
|14,7162
|% 0,88
|
|Riyal
|3,5649
|3,5828
|% 0,37
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,91
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,03
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-20,00
|
|Tam
|5.212
|5.344
|-29,82
|
|Yarım
|2.519
|2.585
|-14,43
|
|Çeyrek
|1.263
|1.293
|-7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-1,29
|