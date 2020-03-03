***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
03.03.2020 12:39
***MPARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MPARK
Açıklamalar MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Sancak İnşaat Turizm Nakl. ve Dış Tic A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823882
BIST
15:29110.276
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 2.965,77
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:296,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:296,8647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:29317,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 3,77
|Açılış
|: 317,78
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.741.490
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.358.255
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.489.293
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,00
|1.976.271
|% 14,07
|
|TKNSA
|7,65
|76.388.514
|% 13,67
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|8.009.576
|% -5,95
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,84
|9.984.854
|% -4,88
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,92
|893.644.252
|% 5,95
|
|THYAO
|12,15
|771.141.524
|% 2,97
|
|GARAN
|10,04
|450.870.240
|% 4,91
|
|KARSN
|1,90
|301.650.961
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,52
|259.938.692
|% 5,44
|
|KARSN
|1,90
|301.650.961
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,37
|183.044.362
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,18
|135.994.418
|% 10,28
|
|YKBNK
|2,52
|259.938.692
|% 5,44
|
|ODAS
|2,11
|181.722.937
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8679
|7,9074
|% 0,35
|
|Frank
|6,4145
|6,4531
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,19
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.098
|2.150
|-7,03
|
|Yarım
|1.014
|1.040
|-3,41
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,03
|
|B. Petrol
|53,31
|53,31
|1,41
|
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