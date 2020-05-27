***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -200.934 -127.651 474.420 101.271 575.691Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.3 -264.848 -264.848 -77.043 -341.891Düzeltmelerden Sonraki Tutar208.037 556.162 39.752 -11.206 10.260 -465.782 -127.651 209.572 24.228 233.800Transferler-127.651 127.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.091 2.712 621 8.131 8.752Dönem Karı (Zararı)2.712 2.712 8.131 10.843Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.091 -2.091 -2.091Kar Payları-1.501 -1.501Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 39.752 -13.297 10.260 -593.433 2.712 210.193 30.858 241.051Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.306 10.260 -595.149 36.251 230.002 8.403 238.405Transferler36.251 -36.251Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-189 50.366 50.177 11.004 61.181Dönem Karı (Zararı)50.366 50.366 11.004 61.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-189 -189 -189Dönem Sonu Bakiyeler208.037 556.162 37.747 -23.495 10.260 -558.898 50.366 280.179 19.407 299.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI205.406 88.099Dönem Karı (Zararı)61.370 10.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler170.009 211.318Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 62.474 64.264Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler596 622Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 596 622Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.711 4.908Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.902 4.923Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-191 -15Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 -81.980 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler103.310 99.953Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -5.139 -9.217Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 108.449 109.170Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21 -11.287 -15.908Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -11.287 -15.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 25.147 10.447Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler69.422 47.507Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-384 -475Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-384 -475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.110 -125.826Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.886 -58.337İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-76.886 -58.337Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.276 -2.581Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.392 -89.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.392 -89.366Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.084 18.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.424 5.773Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-34.424 5.773Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları211.269 96.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.738 -3.364Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -4.654 -4.993Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 529 121YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.009 -47.902İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -2.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri789 701Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 789 701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.041 -40.339Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -26.278 -36.477Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -9.763 -3.862Verilen Nakit Avans ve Borçlar-9.896 -15.233Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9 -9.896 -15.233Alınan Faiz19 5.139 9.217Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 3FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.414 107.525Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri256.786 322.181Kredilerden Nakit Girişleri155.235 268.484İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri101.551 53.697Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-173.639 -55.711Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.088 -26.451İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-101.551 -29.260Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.568 -87.012Ödenen Temettüler0 -1.501Ödenen Faiz-80.993 -70.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.983 147.722NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.983 147.722DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 305.663 223.318DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 385.646 371.040Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 385.646 305.663Ticari Alacaklar6 1.066.999 990.895İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 20.610 2.841İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.046.389 988.054Diğer Alacaklar7 60.586 61.001İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 33.762 31.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.824 29.920Türev Araçlar25 1.348 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 1.348 0Stoklar8 117.741 90.465Peşin Ödenmiş Giderler9 270.376 234.851İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 270.376 234.851Diğer Dönen Varlıklar13 41.912 39.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 41.912 39.101ARA TOPLAM1.944.608 1.721.976TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.944.608 1.721.976DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.053 1.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.053 1.053Diğer Alacaklar7 2.611 2.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.611 2.538Maddi Duran Varlıklar10 775.762 775.746Kullanım Hakkı Varlıkları11 291.057 235.087Maddi Olmayan Duran Varlıklar677.026 551.477Şerefiye40.217 40.217Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 636.809 511.260Peşin Ödenmiş Giderler9 234.386 228.723İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 234.386 228.723Ertelenmiş Vergi Varlığı22 404.946 397.886TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.386.841 2.192.510TOPLAM VARLIKLAR4.331.449 3.914.486KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 415.061 391.066İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 415.061 391.066Banka Kredileri5 178.210 139.598İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 236.851 251.468Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 500.335 469.737İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 500.335 469.737Banka Kredileri5 253.404 241.137Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 213.296 185.683Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 33.635 42.917Ticari Borçlar6 870.210 821.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 20.256 20.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar849.954 800.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 81.274 78.708Diğer Borçlar7 55.061 36.377İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 799 799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar54.262 35.578Türev Araçlar25 13.511 23.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar25 13.511 23.450Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 142.238 82.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 142.238 82.116Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 4.133 4.654Kısa Vadeli Karşılıklar31.999 31.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.624 13.703Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 17.375 17.442ARA TOPLAM2.113.822 1.938.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.113.822 1.938.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.598.281 1.487.880İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 1.598.281 1.487.880Banka Kredileri5 941.328 859.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 642.253 628.137İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 14.700 0Diğer Borçlar7 114.767 72.726İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 114.767 72.726Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.585 2.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.585 2.157Uzun Vadeli Karşılıklar12 20.633 20.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 20.633 20.153Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 182.775 154.748TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.918.041 1.737.664TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.031.863 3.676.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar280.17 556.162 556.162Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.252 14.441Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.252 14.441Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 37.747 37.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.495 -23.306Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 10.260 10.260Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-558.898 -595.149Net Dönem Karı veya Zararı50.366 36.251Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.407 8.403TOPLAM ÖZKAYNAKLAR299.586 238.405TOPLAM KAYNAKLAR4.331.449 3.914.486Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 978.870 933.367Satışların Maliyeti17 -750.026 -706.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)228.844 227.139BRÜT KAR (ZARAR)228.844 227.139Genel Yönetim Giderleri18 -73.976 -71.516Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 82.219 62.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -67.328 -60.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)169.759 157.872Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 82.462 475Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -98 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)252.123 158.347Finansman Giderleri21 -165.606 -137.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.517 21.290Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.147 -10.447Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -4.133 -6.598Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -21.014 -3.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.370 10.843DÖNEM KARI (ZARARI)61.370 10.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.004 8.131Ana Ortaklık Payları50.366 2.712Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-189 -2.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-236 -2.614Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47 523Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47 523Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-189 -2.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.181 8.752Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.004 8.131Ana Ortaklık Payları50.177 621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847085BIST