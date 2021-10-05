***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
05.10.2021 12:39
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 4.11.2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 04/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966858
BIST
12:371.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:378,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
12:3710,2822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
12:37500,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,76
|Açılış
|: 500,94
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:34
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.023.652
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|16.567.975
|% 9,92
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|82.698.551
|% 9,70
|
|KARYE
|15,08
|56.620.830
|% -8,61
|
|MARTI
|1,56
|11.195.459
|% -7,14
|
|HURGZ
|2,33
|24.280.538
|% -6,80
|
|AKSUE
|10,44
|12.319.788
|% -6,45
|
|FORMT
|1,35
|37.786.740
|% -5,59
|
|MAREN
|10,37
|673.534.889
|% 3,18
|
|GARAN
|9,26
|533.229.524
|% 0,43
|
|THYAO
|14,06
|515.751.656
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,50
|377.225.048
|% 1,29
|
|SISE
|8,19
|261.286.835
|% 0,61
|
|SKBNK
|1,00
|106.236.269
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,38
|186.464.742
|% 0,00
|
|MAREN
|10,37
|673.534.889
|% 3,18
|
|GARAN
|9,26
|533.229.524
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,81
|82.698.551
|% 9,70
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8544
|8,8586
|% 0,13
|
|Euro
|10,2746
|10,2819
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0322
|12,0925
|% 0,17
|
|Frank
|9,5212
|9,5785
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3557
|2,3676
|% 0,10
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-12,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,62
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|0,25
|