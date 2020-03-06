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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

06.03.2020 00:00
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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Açıklamalar

             Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi olan geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması kapsamında yapılmıştır.
Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
Konsolide hasılat büyümesi %18 Düzeltilmiş FAVÖK (diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç) büyümesi %25 Toplam bakım yatırım harcamalarının konsolide hasılata oranı %2,0'den az Toplam yatırım harcamasının konsolide hasılata oranı %5,0'ten az Net borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranı 2.0x'in altı
Düşen piyasa faiz oranları ile beraber faiz maliyetinde 2019 yılına göre %25-30 oranında iyileşme beklenmektedir.
2020 yılı içinde grup portföyüne İstanbul ve Gaziantep ilerinde olmak üzere toplam 300-400 yatak kapasiteli 2 hastane eklenmesi planlanmaktadır. Bu hastanelerin minimum yatırım harcaması ve işletme sermaye ihtiyacı ile açılması planlanmaktadır.
Bu açıklamada bahsi geçen işlemlere ve görüşmelere ilişkin olarak kamuya açıklama yapılması, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinde yer alan içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı kapsamında bu çalışmalar sonuçlanana kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, süreçlerin ve çalışmaların olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen çalışmalar hakkında yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlenilen gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması için alınmıştır. Konular hakkında Gaziantep Hastanesi'nin açılış işlemlerinin başlatılmış olması dolayısıyla 05.03.2020 tarihinde erteleme gerekçesi ortadan kalkmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824788


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Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
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