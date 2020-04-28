***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANISI DAVETİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.04.2020Genel Kurul Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe EYÜPAdres MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Merkez Ofisi, Flatofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. Maddesine uygun olarak, görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 02 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak önerilen Sn. Meral Kurdaş ve Sn. Tayfun Bayazıt'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin Genel Kurul onayına sunulması ve ücretlerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Şirket Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ilgili düzenlemeleri gereğince denetimi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi 2020 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2020 yılı bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MLP CARE 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 MLP CARE Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 MLP CARE 2019 ANNUAL ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Agenda 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 MLP CARE Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28 Nisan 2020 tarihli toplantısında,Şirketin, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ertelenen 2019 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 09:00'da "MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. Merkez Ofisi, Flatofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanımız T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde URF – KYBF şablonları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve http://investor.mlpcare.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840928BIST