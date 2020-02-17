***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal YükümlülükMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanmış 01.01.2019 - 31.12.2019 Geçici Vergi Beyannamesi'nde verilen konsolide olmayan "Vergiye Esas Dönem Mali Zararı" 14.592.021 TL tutarındadır. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Bu konsolide olmayan mali tablo, SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamakta olup VUK hükümlerine göre düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819745BIST