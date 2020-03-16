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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2020 09:05
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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

MLP Care 13.03.2020 tarihinde Ankara Keçiören'de bulunan Medisis Hastanesi'ni devir almak üzere sözleşme imzalamıştır. Devir alım sözleşmesi, hastane ruhsatının MLP Care'e transferi, hastane bina ve medikal ekipmanlarının da uzun vadeli kiralanması suretiyle yapılmıştır.
Hastane hâlihazırda faaliyette olup, herhangi bir ek yatırım harcaması öngörülmemektedir. MLP Care marka gücü, operasyon tecrübesi, deneyimli doktor ve yönetim kadrosunu kullanarak devir alınan hastaneyi en kısa zamanda gerçek potansiyeline çıkarmayı hedeflemektedir.
Devir alınan hastane toplam 19 bin m²'lik kapalı alana sahiptir. Hastanenin bulunduğu Keçiören ilçesi, 1 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilk üç İlçesi arasındadır. Hastanenin kısa sürede grubun en iyi performans gösteren hastaneleri arasında yer alması beklenmektedir.
Ankara'da Medical Park Ankara ve Liv Hospital Ankara Hastanelerimiz bulunmaktaydı. Devir alınan hastane ile beraber Ankara'daki hastane sayımız üçe çıkmıştır. Bu hastanemizin performansının Medical Park Ankara Hastanemiz'e benzer şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828991


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Yarım 1.001 1.027 -21,43  
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