***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 47,1 milyon Avro olan anapara ödemelerinin tümünü 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevirmiştir. 30 Eylül 2020'de 47 milyon Avro olarak raporlanan yabancı para cinsinden Net Borç bakiyesi bu işlem neticesinde sıfırlanmıştır. Şirketimiz uzun vadeli stratejisi çerçevesinde kur riskinin yönetimi, finansal giderlerin ve Net Borç/FAVÖK oranının azaltılması çalışmalarına devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908399BIST