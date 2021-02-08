***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 19:59
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 47,1 milyon Avro olan anapara ödemelerinin tümünü 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevirmiştir. 30 Eylül 2020'de 47 milyon Avro olarak raporlanan yabancı para cinsinden Net Borç bakiyesi bu işlem neticesinde sıfırlanmıştır. Şirketimiz uzun vadeli stratejisi çerçevesinde kur riskinin yönetimi, finansal giderlerin ve Net Borç/FAVÖK oranının azaltılması çalışmalarına devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908399
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0304
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05417,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,29
|Açılış
|: 417,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,90
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0783
|7,0814
|% 0,35
|
|Euro
|8,5282
|8,5406
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,6990
|9,7477
|% 0,35
|
|Frank
|7,8464
|7,8936
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|22,08
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,71
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|60,44
|60,44
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
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17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351