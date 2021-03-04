***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 21:57
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır." hükmü gereği, yönetici sorumluluk sigorta poliçesi kapsamındadır. Söz konusu poliçe 10.000.000 ABD doları tutarında olup 23 Eylül 2020 ile 23 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915299
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0934
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5846
En Düşük
7,4026
18:059,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0891
En Düşük
8,9263
18:05412,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,01
|Açılış
|: 412,56
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
407,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|16,72
|165.519.315
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.029.490
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|10.163.225
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.559.339
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.495.538
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|31.080.535
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.442.870
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.583.622
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|194.859
|% -9,45
|
|YUNSA
|18,16
|140.377.243
|% -7,44
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|SISE
|7,68
|1.305.668.309
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|GARAN
|9,40
|1.288.072.283
|% 2,29
|
|EKGYO
|2,43
|926.762.516
|% 0,00
|
|PETKM
|5,89
|1.552.991.022
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,35
|626.748.520
|% 0,90
|
|THYAO
|14,72
|2.747.824.844
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,36
|1.291.817.816
|% 4,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5319
|7,5389
|% 1,25
|
|Euro
|9,0321
|9,0440
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,4776
|10,5302
|% 1,14
|
|Frank
|8,1036
|8,1524
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0095
|2,0196
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-17,66
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,73
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|66,53
|66,53
|2,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem