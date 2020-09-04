***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFMLPC32112 ISIN kodlu, 94.740.000TL nominal tutarlı 189 gün vadeli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara ihracı 04.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 94.740.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 94.740.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.03.2021Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMLPC32112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.740.000İhraç Fiyatı 0,92792Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.03.2021Kayıt Tarihi 11.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.740.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 94.740.000TL nominal tutar ve 189 gün vadeli, TRFMLPC32112 ISIN kodlu değişken kupon ödemelei finansman bonosunun ihracı 04.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873403BIST