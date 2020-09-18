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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.09.2020 15:54
GÜNCEL HABERLER



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFMLPCA2017 ISIN kodlu Finansman Bonosunun 10., 11. ve 12. faiz oranlarının belirlenmesi ve 18.09.2020 tarihli 9. kupon faizinin ödenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 350
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 15,6032
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMLPCA2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 18.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,3252 15,6032 16,7666 1.987.800 Evet
2 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,2825 15,6038 16,7711 1.923.750 Evet
3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,2825 15,6038 16,7711 1.923.750 Evet
4 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,1854 13,9571 14,8837 1.778.099,95 Evet
5 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,1471 13,9564 14,8859 1.720.649,94 Evet
6 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,1471 13,9564 14,8859 1.720.649,94 Evet
7 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,0508 12,3723 13,0972 1.576.199,96 Evet
8 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,0169 12,3723 13,0995 1.525.349,92 Evet
9 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,0169 12,3723 13,0995 1.525.349,92 Evet
10 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,4524 17,1008 18,5042
11 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,4055 17,1003 18,5082
12 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 0,7496 17,1003 18,5737
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL nominal tutarlı TRFMLPCA2017 ISIN kodlu finansman bonosunun 10., 11. ve 12. faiz oranları belirlenmiş olup, ayrıca 18.09.2020 tarihli 9. kupon faiz ödeme tutarı 1.525.349,92 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875663


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