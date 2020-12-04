***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMLPC92119 ISIN kodlu tahvilin 04.12.2020 tarihli 1. kupon faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 23.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 23.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.09.2021Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) İlk İki Kupon için %16,00 Yıllık Basit, Üçüncü ve Dördüncü Kupon için %16,00 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %3,00 Ek Getiriden Yüksek OlanıSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMLPC92119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 3,9891 937.438,48 Evet2 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 3,98913 04.06.2021 03.06.2021 04.06.20214 09.09.2021 08.09.2021 09.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2021 08.09.2021 09.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.500.000 TL nominal tutarlı TRFMLPC92119 ISIN kodlu finansman bonosunun 04.12.2020 tarihli 1. kupon faiz ödeme tutarı 937.438,48 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891523BIST