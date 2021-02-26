***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSMLPC42114 ISIN kodlu tahvilin 26.02.2021 tarihli 4.kupon faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 14.700.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 14.700.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.700.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2021Vade (Gün Sayısı) 412Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) TLREF+%2,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSMLPC42114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.700.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 3,0467 447.864,89 Evet2 28.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 2,8451 418.229,69 Evet3 27.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 3,8725 569.257,5 Evet4 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 4,9122 722.093,4 Evet5 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.700.000 TL nominal tutarlı TRSMLPC42114 ISIN kodlu tahvilinin 26.02.2021 tarihli 4. kupon faiz ödemesi 722.093,40 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913252BIST