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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.03.2021 15:23



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSMLPC92119 ISIN kodlu tahvilin 04.03.2021 tarihli 3.Kupon faiz hesaplaması ve 05.03.2021 tarihli 2.Kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 23.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) İlk İki Kupon için %16,00 Yıllık Basit, Üçüncü ve Dördüncü Kupon için %16,00 Yıllık Basit ya da Gösterge Tahvil + %3,00 Ek Getiriden Yüksek Olanı
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSMLPC92119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 3,9891 937.438,5 Evet
2 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 3,9891 937.438,5 Evet
3 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 4,3283 1.017.150,5
4 09.09.2021 08.09.2021 09.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.09.2021 08.09.2021 09.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.500.000 TL nominal tutarlı TRFMLPC92119 ISIN kodlu finansman bonosunun 05.03.2021 tarihli 2. kupon faiz ödeme tutarı 937.438,50 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin 23.500.000 TL nominal tutarlı TRFMLPC92119 ISIN kodlu finansman bonosunun 04.06.2021 ödeme tarihli 3.Kupon faizi %4,3283 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915420


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