***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS32225 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranının Kesinleşmesi ve 1.Kupon Kar Payının ÖdenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 14.03.2022Vade (Gün Sayısı) 367Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS32225Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 4,9685 19,9286 21,4695 7.452.749,99 Evet2 10.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 5,6233 22,555 24,53753 10.12.2021 09.12.2021 10.12.20214 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.03.2022 11.03.2022 14.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDYVKS32225 ISIN kodlu Kira Sertifikasının 1.kupon kar payı ödemesi 7.452.749,99 TL olarak gerçekleşmiştir. TRDYVKS32225 ISIN kodlu Kira Sertifikasının 2.kupon ödeme dönemine ilişkin kar payı oranı %5,6233 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941965BIST