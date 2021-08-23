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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

23.08.2021 15:10



***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDYVKS52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesi ve 2.Kupon faiz oran açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı MLP SAĞLIK HİZMELERİ A.Ş.
Kaynak Kuruluş MLP SAĞLIK HİZMELERİ A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 25.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 366
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDYVKS52215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 4

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 5,3585 21,4929 23,2899 13.396.249,98 Evet
2 22.11.2021 19.11.2021 22.11.2021 5,4486 21,8543 23,7133
3 21.02.2022 18.02.2022 21.02.2022
4 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2022 24.05.2022 25.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDYVKS52215 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Kupon Dönemi Kar Payı Ödemesine ilişkin 13.396.249,98 TL ödeme bugün itibariyle yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960004


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