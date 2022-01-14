***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDYVKS12326 ISIN kodlu kira sertifikasının 14.04.2022 tarihli 5.Kupon faiz hesaplaması ve 13.01.2022 tarihli 4.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 12.01.2023Vade (Gün Sayısı) 727Kar Payı/Getiri Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDYVKS12326Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000Kupon Sayısı 8Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 4,8515 19,4593 20,9274 3.396.050 Evet2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 5,7918 23,2308 25,3363 4.054.259,99 Evet3 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 5,687 22,8105 24,839 3.980.900 Evet4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 5,5995 22,4595 24,4249 3.919.650 Evet5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 6,8705 27,5575 30,54156 14.07.2022 13.07.2022 14.07.20227 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20228 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDYVKS12326 ISIN kodlu kira serifikasının 4.Kupon dönemine ilişkin 3.919.650,00 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır ve 5. dönem kupon oranı %6,8705 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994114BIST