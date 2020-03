***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Tıp Doktoru Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO "F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Okulları Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzonspor Kulübü Derneği Başkanı, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi "ADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Tıp Doktoru Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu OrtakBURCU ÖZTÜRK CFO Yönetici CFOHİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Tıp Doktoru Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu ÜyesiBARIŞ BEZEL Kurumsal Pazarlama Koordinatörü Yönetici Kurumsal Pazarlama KoordinatörüRUHSAN GEZGİN Özel Sağlık Sigortaları - Anlaşmalı Kurumlar - Cari İş Geliştirme Koordinatörü Tıp Doktoru Özel Sağlık Sigortaları - Anlaşmalı Kurumlar - Cari İş Geliştirme Koordinatörü BTN Sigorta ve BTN Asistance - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park Evde - Yönetim Kurulu Üyesi BTN Sigorta ve BTN Asistance - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Medical Park Evde - Yönetim Kurulu ÜyesiDENİZ CAN YÜCEL Yatırımcı İlişkileri Direktörü Yönetici Yatırımcı İlişkileri DirektörüJALE GÜNEY İç Denetim Direktörü Yönetici İç Denetim Direktörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Disiplin Kurulu ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSentez Hastaneleri Hastane Hizmetleri 56663300 31731448 TRY 56 Bağlı OrtaklıkTokat Hastanesi Hastane Hizmetleri 6000000 3530400 TRY 58,84 Bağlı OrtaklıkSamsun Hastanesi Hastane Hizmetleri 7300000 5840000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkSamsun Tıp Merkezi Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMS Sağlık Hastane Hizmetleri 1000000 750000 TRY 75 Bağlı OrtaklıkMediplaza Hastane Hizmetleri 42036257 31527193 TRY 75 Bağlı OrtaklıkMA Group Hastane Hizmetleri 50000 25500 TRY 51 Bağlı OrtaklıkBTR Sağlık Hizmetleri Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMeditime Sağlık Hastane Hizmetleri 75000 75000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuzey Diğer Hizmetler 35800000 35800000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArtımed Diğer Hizmetler 26475000 26475000 TRY 100 Bağlı Ortaklık21. Yüzyıl Anadolu Vakfı Diğer Hizmetler 0 0 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAllied Sigorta Diğer Hizmetler 50000 40000 TRY 80 Bağlı OrtaklıkBTN Sigorta Diğer Hizmetler 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuzey Hastaneler Birliği Diğer Hizmetler 5000 4995 TRY 99,9 Bağlı OrtaklıkSotte Temizlik Yemek Diğer Hizmetler 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBTN Asistans Diğer Hizmetler 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828750BIST