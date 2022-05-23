***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Yüksek İhtisas Üniversitesi Medical Park Ankara Hastanesi:Kent Koop Mah., 1868. Sok., No: 15, Batıkent-Yenimahalle, AnkaraVM Medical Park Ankara Hastanesi:Kalaba, 06120 Keçiören/AnkaraMedical Park Antalya Hastane Kompleksi:Fener Mah. Tekelioğlu Cad., No: 7 Lara, AntalyaAltınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Hastanesi:Kültür Sok., No: 1, D100 Yolu, Bahçelievler Metro Durağı Üstü, Metrobüs Hastaneler Durağı, 34160 Bahçelievler, İstanbulVM Medical Park Bursa Hastanesi:Fevzi Çakmak Caddesi, Kırcaali Mahallesi, No: 76, Osmangazi, BursaMedical Park Çanakkale Hastanesi:Barbaros Mahallesi, Troya Caddesi, No:10, Merkez, ÇanakkaleMedical Park Elazığ Hastanesi:Olgunlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 5, Merkez, ElazığİAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi:Beşyol Mah., Akasya Sok., No: 4 Küçükçekmece, İstanbulİstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa:Merkez Mahallesi, Çukurçeşme Cad., No: 57-59, Gaziosmanpaşa, İstanbulMedical Park Gebze Hastanesi:Kavak Cad., No: 5, Belediye Yanı, Gebze, KocaeliBahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe:D100 Üzeri Nisan Sok., No: 23 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbulVM Medical Park Kocaeli Hastanesi:Ovacık Mahallesi, D100 Karayolu Üstü, No: 34, Symbol AVM Yanı, 41140 Başiskele, KocaeliVM Medical Park Maltepe Hastanesi:Cevizli Bağdat Cad., No:547, 34846 Maltepe, İstanbulVM Medical Park Mersin Hastanesi:Gazi Mustafa Kemal Bulvarı., No: 676, Mezitli, MersinMedical Park Ordu Hastanesi:Akyazı Mah., Gaffar Okkan Cad., No: 9, Altınordu, OrduVM Medical Park Pendik Hastanesi:Fevzi Çakmak Mahallesi, D100, Cemal Gürsel Cad., No:9, 34899 Pendik, İstanbulVM Medical Park Samsun Hastanesi:Mimar Sinan Mah., Alparslan Bulvarı, No: 17, Atakum, SamsunMedical Park Tarsus Hastanesi:Öğretmenler Mah., Şehit İsmet Akın Cad., No: 10, Tarsus, MersinMedical Park Tokat Hastanesi:Yeşilırmak Mah., Vali Zekai Gümüşdiş Cad., No: 29, TokatMedical Park Karadeniz Hastanesi:İnönü Mahallesi, Yavuz Selim Bulvarı, No: 190, TrabzonMedical Park Yıldızlı Hastanesi:Yıldızlı Beldesi Merkez Mahallesi Devlet Sahil Yolu Cad. No: 46 Akçaabat, TrabzonLiv Hospital Ankara:Bestekâr Sok., No: 8, 06680 Kavaklıdere Çankaya, Ankaraİstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir:Aşık Veysel Mah., Süleyman Demirel Cad., No: 1, Esenyurt, İstanbulLiv Hospital Gaziantep:Seyrantepe, 27080 Şehitkamil/GaziantepLiv Hospital Samsun:Hançerli Mah., 608 Sok., No: 2, İlkadım, SamsunLiv Hospital Ulus:Ahmet Adnan Saygun Cad., Canan Sok., No: 5, 34340 Ulus, Beşiktaş, İstanbulLiv Hospital Vadistanbul:Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Vadistanbul Park Etabı, 7F Blok, 34396 Sarıyer, İstanbulSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Lightyear Healthcare B.V. 72130551 TRY 34,67Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Tic.A.Ş. 31943689 TRY 15,35Usta Grubu - Elbaşı Grubu 31129629 TRY 14,97Halka Açık 72833333 TRY 35,01Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUHARREM USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.12.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - CEO - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Hayır 8.98 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SULLIVAN B.V Seymur Tarı Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -SANCAK TURİZM NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET A.Ş. HAYDAR SANCAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.02.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Hayır 15.35 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ELINOR B.V Hatice Hale Özsoy Bıyıklı Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiMERAL KURDAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015063 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.05.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çeşitli Şirketlerde Üst Düzey Yöneticilik Görevleri Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015063 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUHARREM USTA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı - CEO - Hastaneler Koordinasyon Komitesi Eş Başkanı F.O.M. Grup Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çelebican İnşaat Otelcilik Sanayi ve Tic.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi - Mütevelli Heyeti Başkanı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu ÜyesiADEM ELBAŞI Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Kurumsal Operasyonlar Grup Koordinatörü ve Hastaneler Koordinasyon Komitesi Üyesi AveA Sağlık A.Ş. - Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Miniso A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı, Bucak Enerji - Kurucu OrtakBURCU ÖZTÜRK Finans ve Mali İşler Koordinatörü (CFO) Üst Düzey Yönetici Finans ve Mali İşler Koordinatörü (CFO) -HİKMET ÇAVUŞ Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Samsun Bil A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Samsunpark A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Cottera - Yönetim Kurulu ÜyesiŞERAFETTİN DEMİRAY İnsan Kaynakları Koordinatörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları KoordinatörüGÜRKAN CAĞLIOĞLU Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Sistemleri ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü -DENİZ CAN YÜCEL Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Direktörü -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ("Meditime Sağlık") Hastane Hizmetleri 86000000 86000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Sotte Sağlık Temizlik Yemek") Hastane Hizmetleri 46000000 46000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkMS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("MS Sağlık") Hastane Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkÖzel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("Samsun Tıp Merkezi") Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("BTR Sağlık") Hastane Hizmetleri 50000 50000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkSamsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("Samsun Hastanesi") Hastane Hizmetleri 7300000 5840000 TRY 80,00 Bağlı OrtaklıkMediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("Mediplaza") Hastane Hizmetleri 42036257 31527193 TRY 75,00 Bağlı OrtaklıkMLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ("MLP Gaziantep Sağlık") Hastane Hizmetleri 10000000 6000000 TRY 60,00 Bağlı OrtaklıkTemar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. ("Tokat Hastanesi") Hastane Hizmetleri 6000000 3530400 TRY 58,84 Bağlı OrtaklıkMA Group Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ("MA Group") Hastane Hizmetleri 50000 25500 TRY 51,00 Bağlı OrtaklıkArtımed Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ("Artımed") Diğer Hizmetler 134000000 134000000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkKuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ("Kuzey") Diğer Hizmetler 85800000 85800000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("BTN Sigorta") Diğer Hizmetler 800000 800000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkBTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("BTN Asistans") Diğer Hizmetler 550000 550000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık21. Yüzyıl Anadolu Vakfı ("21.Yüzyıl Anadolu Vakfı") Diğer Hizmetler 0 0 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkEndmed Endüstri Medikal Malzeme Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. ve Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ("Kuzey Hastaneler Birliği" ya da "KHB") Diğer Hizmetler 5000 4995 TRY 99,90 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031835BIST