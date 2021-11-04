***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/11/2021Karar Sayısı47Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974997BIST