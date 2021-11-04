***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2021 21:31
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
47
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974997
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0489
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
18:0511,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0382
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
18:05558,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 10,32
|Açılış
|: 558,81
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6838
|9,6896
|% 0,51
|
|Euro
|11,2109
|11,2388
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0587
|13,1242
|% -0,72
|
|Frank
|10,5894
|10,6532
|% 0,56
|
|Riyal
|2,5789
|2,5918
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|22,56
|
|Altın Gr.
|558
|558
|9,17
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,12
|
|B. Petrol
|80,60
|80,60
|-1,39
|