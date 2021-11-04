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***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2021 21:31
***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***MPARK*** MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
47
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974997


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CLEBI 188,60 205.668.459 % 9,97  
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Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,74 23,78 0,25  
Gümüş Gr. 7,41 7,41 0,12  
B. Petrol 80,60 80,60 -1,39  
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