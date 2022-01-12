***MPATA* *MUP* *MGA*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MPATA******MUP******MGA*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [MPATA, MGA]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 03.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-52.3) 29. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,Kurucusu olduğumuz Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken tüm varlıklar için 2022 yılı içerisinde değerleme hizmetinin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'den, 2022 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'den alınmasına, Kurucusu olduğumuz Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde değerleme yaptırılması gereken Metropol İstanbul Projesi dahilindeki bağımsız bölümlerin değerlemesi için Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den, 2022 yılı içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmetinin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'den alınmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993196BIST