***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2020 12:54
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.07.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 68.784,04 % 0,0315 % 0,045117 % 143,229107
Global Menkul Değerler A.Ş. 90.369,47 % 0,010591 % 0,059276 % 559,676103
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881128
BIST
14:191.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:197,9111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9111
En Düşük
7,8718
14:199,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:19488,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 488,28
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:19
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,61
|9.065.423
|% 9,98
|
|DAGI
|14,77
|4.061.868
|% 9,98
|
|POLTK
|324,20
|3.955.149
|% 9,97
|
|VANGD
|14,78
|34.238.987
|% 9,97
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|1.117.502
|% -9,99
|
|TKURU
|401,20
|1.180.330
|% -9,98
|
|ODAS
|3,58
|920.288.073
|% 2,58
|
|TURSG
|6,18
|473.329.102
|% 0,49
|
|KLGYO
|13,24
|397.139.240
|% 3,44
|
|ITTFH
|8,23
|373.825.373
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,83
|286.037.811
|% -0,54
|
|ODAS
|3,58
|920.288.073
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,83
|286.037.811
|% -0,54
|
|CEMAS
|1,99
|194.344.098
|% -2,93
|
|IHYAY
|1,37
|123.701.455
|% -4,20
|
|TURSG
|6,18
|473.329.102
|% 0,49
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9077
|7,9111
|% 0,28
|
|Euro
|9,3259
|9,3332
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2733
|10,3248
|% 0,00
|
|Frank
|8,6491
|8,7012
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1022
|2,1128
|% 0,30
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|4,04
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|1,95
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|