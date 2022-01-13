***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 10:39
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.10.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 90.140,22 % 0,0315 % 0,026946 % 85,5417
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.573,8 % 0,0315 % 0,001367 % 4,340483
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 25.291,28 % 0,0315 % 0,00756 % 24,001019
Global Menkul Değerler A.Ş. 75.484,18 % 0,002872 % 0,022565 % 785,763963
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.446,12 % 0,042 % 0,004019 % 9,570153
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993317
BIST