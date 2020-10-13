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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.10.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama

Dönem içi ortalama fon toplam değeri girilmediği için düzeltme gönderilmiştir. 

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,00126
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,000235
Bağımsız Denetim Ücreti
6.355,44 % 0,004169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.358,18 % 0,068451
Fon Yönetim Ücreti
2.005.251,08 % 1,315297
Hisse Senedi Komisyonu
134.678,78 % 0,088339
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.474,73 % 0,016054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,000672
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.233,89 % 0,03295
TOPLAM GİDERLER
2.328.656,2 % 1,527427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
152.456.173 % 1,527427



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881098


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Altın Gr. 488 488 0,78  
Cumhuriyet 3.228 3.276 4,00  
Tam 3.213 3.293 4,04  
Yarım 1.553 1.593 1,95  
Çeyrek 779 796 0,98  
Gümüş.Ons 24,95 24,99 -0,13  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,01  
B. Petrol 42,40 42,40 0,68  
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