***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020AçıklamaDönem içi ortalama fon toplam değeri girilmediği için düzeltme gönderilmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,000235Bağımsız Denetim Ücreti6.355,44 % 0,004169Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.358,18 % 0,068451Fon Yönetim Ücreti2.005.251,08 % 1,315297Hisse Senedi Komisyonu134.678,78 % 0,088339Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24.474,73 % 0,016054Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,000672Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.233,89 % 0,03295TOPLAM GİDERLER2.328.656,2 % 1,527427DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.456.173 % 1,527427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881098BIST