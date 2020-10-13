***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.10.2020 11:29
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama
Dönem içi ortalama fon toplam değeri girilmediği için düzeltme gönderilmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,00126
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,000235
Bağımsız Denetim Ücreti
6.355,44 % 0,004169
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
104.358,18 % 0,068451
Fon Yönetim Ücreti
2.005.251,08 % 1,315297
Hisse Senedi Komisyonu
134.678,78 % 0,088339
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
24.474,73 % 0,016054
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,000672
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.233,89 % 0,03295
TOPLAM GİDERLER
2.328.656,2 % 1,527427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
152.456.173 % 1,527427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881098
BIST
14:151.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:157,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9112
En Düşük
7,8718
14:159,3308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:15488,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,89
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:15
|NTHOL
|3,19
|190.261.859
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.325.136
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.259.136
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.533
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|911.508.225
|% 2,01
|
|KERVT
|7,63
|559.202.632
|% -0,91
|
|TUKAS
|12,50
|504.506.009
|% 4,69
|
|ASELS
|18,18
|477.634.929
|% 0,72
|
|SISE
|6,80
|472.086.549
|% -1,45
|
|ODAS
|3,56
|911.508.225
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,75
|280.857.381
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,82
|285.719.262
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|418.692.592
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,16
|135.783.053
|% -3,33
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9079
|7,9112
|% 0,28
|
|Euro
|9,3266
|9,3308
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2654
|10,3169
|% -0,08
|
|Frank
|8,6421
|8,6942
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1011
|2,1116
|% 0,24
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-2,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|4,04
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|1,95
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,68
|