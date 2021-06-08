***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 10:38
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940948
BIST
11:111.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:118,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0137
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:1110,4694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:11522,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,22
|Açılış
|: 522,72
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:11
|RODRG
|18,82
|2.017.872
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|8.631.082
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.887.971
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|BTCIM
|12,45
|9.834.192
|% 6,87
|
|YAYLA
|3,90
|7.016.162
|% -7,80
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,06
|8.330.245
|% -6,40
|
|FRIGO
|20,66
|7.237.135
|% -4,70
|
|KAPLM
|19,62
|2.537.534
|% -4,66
|
|GARAN
|8,29
|397.806.762
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|305.009.328
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,80
|293.685.385
|% 1,20
|
|SASA
|34,98
|289.511.119
|% 3,55
|
|SISE
|8,25
|272.900.522
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,24
|175.368.429
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|397.806.762
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.630.665
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|44.379.732
|% 0,84
|
|SISE
|8,25
|272.900.522
|% 0,73
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5966
|8,5989
|% -0,16
|
|Euro
|10,4635
|10,4694
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1047
|12,1654
|% -0,56
|
|Frank
|9,5249
|9,5822
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,25
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|