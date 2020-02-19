***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2020 10:32
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 1775000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 475000 TRY 19
Emmes ApS 250000 TRY 10
TOPLAM 2500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820022
BIST
12:28119.791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 217,07
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.526
12:286,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:286,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:28313,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 313,66
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,39
|275.220.374
|% 15,31
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,63
|79.452.644
|% 10,50
|
|TSPOR
|7,15
|325.891.801
|% 10,17
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|VERTU
|6,60
|22.207.383
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,58
|4.118.893
|% -8,83
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,59
|524.190.242
|% 1,41
|
|ASELS
|29,28
|438.216.686
|% 0,34
|
|THYAO
|14,95
|437.961.188
|% -0,53
|
|TSPOR
|7,15
|325.891.801
|% 10,17
|
|BJKAS
|3,39
|275.220.374
|% 15,31
|
|GSRAY
|3,59
|524.190.242
|% 1,41
|
|CEMAS
|1,33
|172.232.307
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,95
|212.951.204
|% -2,01
|
|ODAS
|2,31
|213.629.146
|% 1,32
|
|ISGYO
|1,99
|179.598.572
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8537
|7,8930
|% -0,13
|
|Frank
|6,1426
|6,1796
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|5,26
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,23
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,30
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,65
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,11
|58,11
|0,36
|