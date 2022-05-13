***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2022 11:15
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 10500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 7455000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 855000 TRY 19
Emmes ApS 450000 TRY 10
TOPLAM 10500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030100
BIST
12:172.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,32
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
12:1715,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0649
|Açılış
|: 15,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
12:1716,0895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0837
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
12:17906,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,26
|Açılış
|: 906,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|KONKA
|22,76
|67.055.047
|% 9,95
|
|IMASM
|32,06
|4.187.132
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.470.371
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.403.632
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.531.496
|% -9,98
|
|KAPLM
|63,90
|89.159.116
|% -8,26
|
|PKENT
|174,20
|154.803.287
|% -6,29
|
|THYAO
|41,96
|1.797.509.215
|% 0,24
|
|SAHOL
|19,04
|1.015.496.388
|% 0,47
|
|SISE
|19,79
|933.642.267
|% 0,97
|
|KRDMD
|15,64
|599.303.954
|% -0,82
|
|ASELS
|22,88
|546.917.341
|% 1,06
|
|DOHOL
|3,83
|497.201.588
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,68
|181.776.031
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,04
|1.015.496.388
|% 0,47
|
|SISE
|19,79
|933.642.267
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,58
|212.507.167
|% 0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4324
|15,4451
|% 0,40
|
|Euro
|16,0504
|16,0795
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,8413
|18,9358
|% 0,88
|
|Frank
|15,4220
|15,5149
|% 1,13
|
|Riyal
|4,1155
|4,1362
|% 0,83
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|-22,00
|
|Tam
|6.056
|6.210
|-29,15
|
|Yarım
|2.927
|3.004
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-7,05
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,80
|
Seans Raporu
12:15
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 72 artarak (% 0.13 ) 2, 147
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12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KZBGY, IMASM, KENT, GLBMD, UZERB, KONKA
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