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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.05.2022 12:40
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 7455000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 1995000 TRY 19
Emmes ApS 1050000 TRY 10
TOPLAM 10500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030112


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BIST En Aktif Hisseler15:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRONT 41,80 36.796.486 % 10,00  
ULUUN 12,55 266.854.057 % 9,99  
UZERB 43,38 1.458.522 % 9,99  
IMASM 32,06 4.901.269 % 9,95  
KONKA 22,76 69.910.675 % 9,95  
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15:41 Alış Satış %  
Dolar 15,4585 15,4671 % 0,54  
Euro 16,0588 16,0866 % 0,50  
Sterlin 18,7879 18,8822 % 0,60  
Frank 15,3835 15,4762 % 0,88  
Riyal 4,1097 4,1303 % 0,69  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -10,61  
Altın Gr. 901 901 1,18  
Cumhuriyet 6.072 6.164 -38,00  
Tam 6.047 6.203 -36,91  
Yarım 2.923 3.000 -17,86  
Çeyrek 1.466 1.500 -8,93  
Gümüş.Ons 20,62 20,65 -0,05  
Gümüş Gr. 10,28 10,30 0,08  
B. Petrol 110 110 2,33  
Seans Raporu 15:41
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