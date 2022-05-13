***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2022 12:40
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 7455000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 1995000 TRY 19
Emmes ApS 1050000 TRY 10
TOPLAM 10500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030112
BIST
15:412.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 23,63
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
15:4115,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
15:4116,0866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0808
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
15:41901,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,34
|Açılış
|: 901,94
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KRONT
|41,80
|36.796.486
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|266.854.057
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.901.269
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.910.675
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.082.084
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.760.218
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.326.626
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|220.018.851
|% -9,95
|
|THYAO
|42,26
|2.551.771.077
|% 0,96
|
|SAHOL
|19,22
|1.716.096.563
|% 1,42
|
|SISE
|19,91
|1.344.957.791
|% 1,58
|
|KRDMD
|15,62
|964.301.796
|% -0,95
|
|TUPRS
|256,80
|868.555.782
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,84
|817.083.094
|% 5,49
|
|KARSN
|5,28
|707.891.350
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,68
|319.972.141
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,22
|1.716.096.563
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,60
|368.357.433
|% 0,44
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4585
|15,4671
|% 0,54
|
|Euro
|16,0588
|16,0866
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,7879
|18,8822
|% 0,60
|
|Frank
|15,3835
|15,4762
|% 0,88
|
|Riyal
|4,1097
|4,1303
|% 0,69
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-10,61
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|-38,00
|
|Tam
|6.047
|6.203
|-36,91
|
|Yarım
|2.923
|3.000
|-17,86
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|-8,93
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,33
|
Seans Raporu
15:41
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15:56ATEKS
Yüzde 5.04 oranında artışla 42.06 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 681 adet işlem
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15:55ESCOM
Yüzde 4.20 oranında artışla 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 052, 216 adet işlem
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 0.72 ) 2, 681
-
15:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRONT, ARTI
-
15:53XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 20, 240.00 milyon TL de